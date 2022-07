Come una sostanza consigliabile... per i freddi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come una sostanza consigliabile... per i freddi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : AFRODISIACA

Significato/Curiosita : Come una sostanza consigliabile... per i freddi

Perché, per la loro buona resistenza al freddo, sono i soli in coltivazione nei paesi nordici. il grano tenero è la specie di frumento che, per il suo...

Tonici o corroboranti (vedi cucina afrodisiaca). per esempio, è credenza diffusa che le carni rosse siano afrodisiache (e in effetti il colesterolo è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

