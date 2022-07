Celebre esploratore e navigatore portoghese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Celebre esploratore e navigatore portoghese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MAGELLANO

Significato/Curiosita : Celebre esploratore e navigatore portoghese

Portogallo (in portoghese: portugal; in mirandese: pertual), ufficialmente repubblica portoghese (in portoghese: república portuguesa), è uno stato membro...

Disambiguazione – "magellano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi magellano (disambigua). ferdinando magellano (in latino: ferdinandus...

