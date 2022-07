Un cavo per reti Ethernet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cavo per reti Ethernet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : UTP

Significato/Curiosita : Un cavo per reti ethernet

un cavo ethernet incrociato è un tipo di cavo di rete usato nelle telecomunicazioni per connettere assieme due dispositivi di rete dello stesso livello...

Associazione italiana di utenti del trasporto pubblico utp – gruppo musicale hip hop statunitense utp records – etichetta discografica statunitense fondata... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

