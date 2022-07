Anthony, interprete di Psyco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anthony, interprete di Psyco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PERKINS

Significato/Curiosita : Anthony, interprete di psyco

Soprattutto per il ruolo di norman bates nel film psyco di alfred hitchcock e nei suoi tre sequel. anthony perkins nacque a new york, figlio di janet rane esselstyn...

Anthony perkins (new york, 4 aprile 1932 – los angeles, 12 settembre 1992) è stato un attore, regista, sceneggiatore e cantante statunitense, conosciuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con anthony; interprete; psyco; anthony , nel film Psyco; I conterranei della Zeta-Jones e di anthony Hopkins; Il Lecter interpretato da anthony Hopkins; L Hannibal interpretato da anthony Hopkins; Una interprete del film Lezioni di cioccolato; Lou interprete del film I pugni in tasca; Ingrid, interprete magistrale di Casablanca; Pierce, interprete anche di James Bond; Anthony, nel film psyco ; Norman: l'impersona Perkins in psyco ; Norman __: l'impersona A. Perkins in psyco ; Cerca nelle Definizioni