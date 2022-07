Viaggia per il piacere di viaggiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viaggia per il piacere di viaggiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TURISTA

Significato/Curiosita : Viaggia per il piacere di viaggiare

Letteratura di viaggio è un genere letterario che si occupa del viaggio, delle motivazioni e dei processi del viaggiare. generalmente si riferisce all'atto di spostarsi...

Lavorativo ma anche a scopo di svago. un tipo di viaggiatore più simile al turista di oggi era il giovane che, a partire dal xvii secolo, si impegnava nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con viaggia; piacere; viaggiare; Mezzo di trasporto che viaggia su terra e acqua; Persona che viaggia a piedi, pellegrino; viaggia per gli spazi siderali; viaggia sull Ufo; Un minimo di piacere ; Mette il piacere sopra ogni cosa; Dispiacere , rincrescere; piacere chiesto; Può viaggiare con un corriere; Un sistema... estremamente economico per viaggiare ; viaggiare di qua e di là; viaggiare ad alta quota; Cerca nelle Definizioni