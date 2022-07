Una polvere da sparo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una polvere da sparo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BALISTITE

Significato/Curiosita : Una polvere da sparo

Significati, vedi polvere da sparo (disambigua). la polvere da sparo è il più antico esplosivo utilizzato dall'uomo. è costituito da una miscela di zolfo...

Nel 1907 e nel 1911. alfred nobel brevettò la balistite nel 1887 mentre viveva a parigi. la balistite era composta dal 10% di canfora e parti uguali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

