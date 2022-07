Si tira su senza cemento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si tira su senza cemento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MURO A SECCO

Significato/Curiosita : Si tira su senza cemento

Il muro a secco è un particolare tipo di muro costruito con blocchi di pietra opportunamente disposti e assemblati, senza uso di leganti o malte di alcun... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Il latticinio per il tira misù; Guardie del tira nno; Fu tira nno di Agrigento; Una tira l altra; Lo è la strada senza curve; Berretto senza la visiera; Abetaie... senza abeti; Scuole senza sole; Rialzi in cemento ; Strutture di ferro all interno del cemento ; Può essere di cemento ; È detto anche fibrocemento