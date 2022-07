Tessuto trasparente e leggero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto trasparente e leggero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CHIFFON

Significato/Curiosita : Tessuto trasparente e leggero

La batista è un tipo di tessuto molto fine, trasparente e leggero di mano morbida, realizzato in lino ad armatura tela. il suo nome deriva da quello del...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo dolce, vedi chiffon cake. lo chiffon (termine francese, pronuncia /if~/), in italiano velocrespo o velo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con tessuto; trasparente; leggero; Classico tessuto scozzese; tessuto di cotone molto resistente usato per le vele; tessuto di cotone apprettato; tessuto un po elastico a maglia rasata ing; Attinente a un materiale fragile e trasparente ; Al cinema si guarda, in cucina è trasparente ; Materiale plastico trasparente usato in cucina; Tersa e trasparente ; Fucile leggero da caccia; Il più leggero dei gas nobili; Metallo molto leggero di colore bianco-argenteo; Mezzo commerciale leggero con porte a scorrimento; Cerca nelle Definizioni