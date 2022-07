Le sue foglie ornano il capitello corinzio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sue foglie ornano il capitello corinzio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ACANTO

Significato/Curiosita : Le sue foglie ornano il capitello corinzio

Altri tralci che ornano l'intero prospetto. tra i capitelli, variamente lavorati, interessante è quello frontale a destra con tre foglie d'acanto, ricurve...

Diffuse una tipologia diversa di foglia d'acanto ("acanto spinoso", con fogliette appuntite). i capitelli ad acanto spinoso furono quindi esportati anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Diffuse una tipologia diversa di foglia d'acanto ("acanto spinoso", con fogliette appuntite). i capitelli ad acanto spinoso furono quindi esportati anche...