Stabilimento marittimo - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SALINA

Uno stabilimento balneare è una struttura turistica posta nei pressi di una spiaggia, dotata di locali e attrezzature che offrono servizi e accoglienza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi salina (disambigua). una salina è un impianto per la produzione di sale marino da acqua di...

