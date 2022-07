Spadona : pera = Fuji : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spadona : pera = Fuji : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MELA

Significato/Curiosita : Spadona : pera = fuji : x

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mela (disambigua). la mela (dal latino malum) è il falso frutto del melo (malus domestica),... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

