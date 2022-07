Sono a ovest dei Nebrodi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono a ovest dei Nebrodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MADONIE

Significato/Curiosita : Sono a ovest dei nebrodi

Della sicilia. i nebrodi, insieme alle madonie ad ovest e ai peloritani ad est, costituiscono l'appennino siculo. essi s'affacciano, a nord, direttamente...

Le madonìe o madonìa (in siciliano li marunìi) sono una breve dorsale montuosa posta nella parte settentrionale della sicilia, interamente compresa nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con sono; ovest; nebrodi; sono da poco entrate in convento; I più succinti sono quelli da bagno; Lo sono i mittenti che non firmano; sono famose quelle pindariche; Forte sfuriata di vento da sud ovest ; Vento freddo e secco che spira da nord-ovest ; Isola polinesiana a nord-ovest di Tahiti; Ci fa pensare all ovest ; Altre nome dei monti nebrodi ; Monte Soro : nebrodi = Pizzo Carbonara : x; Località siciliana dei nebrodi , un tempo Calacte; Nome dei monti nebrodi ; Cerca nelle Definizioni