La si sfrutta con le miniere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La si sfrutta con le miniere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : CROSTA TERRESTRE

Significato/Curiosita : La si sfrutta con le miniere

Dell'industria mineraria. una miniera, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927 nº 1443, è un'attività di estrazione mineraria che sfrutta un giacimento di minerale...

La crosta terrestre (chiamata comunemente superficie terrestre), in geologia e in geofisica, è uno degli involucri concentrici di cui è costituita la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con sfrutta; miniere; L energia sfrutta ta in Italia fino al 1990; Il suo generatore sfrutta la reazione nucleare; Si sfrutta no in cucina; Si fa con le auto dismesse, sfrutta ndo incentivi; miniere all aperto; L insieme dei dispositivi che impediscono l oscillazione delle gabbie nei pozzi delle miniere ; miniere di marmo; miniere a fior di terra; Cerca nelle Definizioni