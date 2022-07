Serve solo se è caldo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve solo se è caldo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FORNO

Significato/Curiosita : Serve solo se e caldo

Cui è coinvolta energia termica tra due sistemi termodinamici, che è causato da una differenza di temperatura tra i due sistemi, da quello caldo a quello...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi forno (disambigua). il forno è una costruzione, generalmente una camera, dove viene raccolto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con serve; solo; caldo; Se è così, non serve pagarlo; II... cuore del serve r; Spuntato non serve ; serve per tritare con il pestello; Sa fare solo papere; Sorge su un isolo tto collegato a Ischia da un ponte in muratura; Negli USA conferisce solo lauree di primo livello; Organismo vivente visibile solo al microscopio; caldo torrido, afa; Come un clima insopportabilmente caldo ; Un caldo insopportabile; Vento caldo e secco sul deserto nordafricano; Cerca nelle Definizioni