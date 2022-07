Segna, con l Oder, il confine tra Germania e Polonia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segna, con l Oder, il confine tra Germania e Polonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NEISSE

Significato/Curiosita : Segna, con l oder, il confine tra germania e polonia

Presso swinoujscie. con il suo affluente neiße segna per un lungo tratto il confine tra la germania e la polonia (linea oder-neiße). il delta del fiume chiamato...

Significati, vedi nysa (disambigua). la neiße (in ceco lužická nisa, in polacco nysa luzycka e in tedesco lausitzer neiße) è un fiume che nasce e scorre in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

