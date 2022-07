Un saluto che oggi molti stranieri capiscono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un saluto che oggi molti stranieri capiscono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CIAO

Significato/Curiosita : Un saluto che oggi molti stranieri capiscono

Che si capiscono". all'opposto dell'ipotesi precedente, qualcuno pone in rapporto il nome degli slavi con la parola proto-germanica *slawõz, che significa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ciao (disambigua). la parola ciao (afi: ['tao]) è la più comune forma di saluto amichevole... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con saluto; oggi; molti; stranieri; capiscono; saluto spagnolo; Il saluto dei gladiatori all imperatore; saluto che gli stranieri imparano presto; saluto ... esotico; Si cerca sotto la pioggi a; L Asia Minore... oggi ; Un computer... d appoggi o; La Persia d oggi ; Semi usati nella confezione di molti dolci; Il Carlo regista di molti cinepanettoni; molti vivono a Lhasa; In molti casi è muta; Saluto che gli stranieri imparano presto; Ama in modo eccessivo usi e costumi stranieri ; Quella per stranieri è a Perugia; Un commerciante di prodotti stranieri ; Un saluto che molti stranieri capiscono ; capiscono poco... e ridono di tutto; Un linguaggio che solo gli addetti al lavoro capiscono ; È intellettuale se si capiscono le ragioni altrui; Cerca nelle Definizioni