Ricchi di calorie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricchi di calorie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Ricchi di calorie

Le vampate di calore: alimenti ricchi di fitoestrogeni come i legumi, il sedano, i semi di lino e il loro olio. sembra che i cibi ricchi in vitamina...

Impatto significativo sui consumi energetici (non necessariamente quelli elettrici). antepone l'efficienza energetica degli apparecchi al loro semplice...