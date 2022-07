Quelli mobili sono più difficili da colpire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli mobili sono più difficili da colpire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BERSAGLI

Significato/Curiosita : Quelli mobili sono piu difficili da colpire

il fatto di poter agire su lanciatori mobili, in grado di operare fuori strada, li rende molto difficili da individuare. nel gennaio 2009, fonti russe...

il fatto di poter agire su lanciatori mobili, in grado di operare fuori strada, li rende molto difficili da individuare. nel gennaio 2009, fonti russe...

Altre definizioni con quelli; mobili; sono; difficili; colpire; quelli d uso servono per far funzionare gli apparecchi; Ideò quelli della notte; Né quelli né altri; All aeroporto sono obbligatori quelli di sicurezza; La Casa automobili stica della Sorento; Acquistano mobili di altri tempi; Gli automobili sti più condannabili e imprudenti; La seconda casa automobili stica del mondo; sono doppie negli attrezzi; Si possono salvare in formato .jpg; sono Vecchie e Nuove, a Venezia, in Piazza San Marco; Lo sono tutte le barche; Ostacoli difficili da superare; Momenti gravi e difficili ; Pesanti, difficili da svolgere; Come le pietanze... difficili da mandar giù; Impressionare e colpire : fare __; colpire con un piede un pallone; Si aggiusta per colpire ; Lo fa lo schermidore che si protende per colpire ; Cerca nelle Definizioni