In quale regione italiana è ambientato Luca, il film d animazione Pixar su un mostro marino capace di trasformarsi in ragazzo? - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In quale regione italiana è ambientato Luca, il film d animazione Pixar su un mostro marino capace di trasformarsi in ragazzo?. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LIGURIA

Significato/Curiosita : In quale regione italiana e ambientato luca, il film d animazione pixar su un mostro marino capace di trasformarsi in ragazzo

Se stai cercando altri significati, vedi liguria (disambigua). la liguria (afi: /li'gurja/; ligûria in ligure) è una regione italiana a statuto ordinario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Se stai cercando altri significati, vedi liguria (disambigua). la liguria (afi: /li'gurja/; ligûria in ligure) è una regione italiana a statuto ordinario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022