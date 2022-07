Più è svelta, più presto si arriva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più è svelta, più presto si arriva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANDATURA

Significato/Curiosita : Piu e svelta, piu presto si arriva

Alto (misura sette piedi meno un pollice, più di due metri) e dalla mente non molto svelta (lui stesso si ripete in continuazione "dunk dal cervello...

L'andatura è un modo di camminata umana, ma il termine si applica specialisticamente anche a: andatura – modo di avanzare di un cavallo andatura – modo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

