Per coricarsi si alzano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per coricarsi si alzano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COPERTE

Significato/Curiosita : Per coricarsi si alzano

Del sonno rem (quelle in cui si sogna) si allungano col prolungarsi della notte. più la fase rem è lunga, più si alzano le probabilità di acquisire lucidità...

Parola coperto indica, nell'apparecchiatura della tavola, lo spazio con tutti gli oggetti che vengono predisposti per un singolo commensale. il coperto è legato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con coricarsi; alzano; La si augura prima di coricarsi ; Li alzano i contendenti; Si calzano per lunghe discese; Li calzano i pugili sul ring; La alzano il gallo, l onda... e lo sbruffone; Cerca nelle Definizioni