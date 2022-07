Un muscolo della schiena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un muscolo della schiena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRAPEZIO

Significato/Curiosita : Un muscolo della schiena

Di emma, vedi schiena (album). disambiguazione – "dorso" rimanda qui. se stai cercando lo stile di nuoto, vedi dorso (nuoto). la schiena, anche chiamata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trapezio (disambigua). in geometria un trapezio è un quadrilatero con due lati paralleli. facendo riferimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con muscolo; della; schiena; Conosciuto anche come il muscolo dell anima; muscolo so cane a pelo corto ing; Uno sport per muscolo si; muscolo ma anche attrezzo acrobatico; La città della Siria di cui Zenobia era regina; Le braccia della carrozza; Non sa resistere ai piaceri della tavola; Le consonanti della zeta; Appoggio per la schiena di un divano; I peli sulla schiena del maiale; schiena di un animale che si cavalca; Un metodo di allenamento benefico per la schiena ; Cerca nelle Definizioni