Un locale da piatto unico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un locale da piatto unico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIZZERIA

Significato/Curiosita : Un locale da piatto unico

Oggi è proposto come parte del menù tradizionale (come secondo piatto o come piatto unico) da molte trattorie del modenese, del bolognese, del reggiano e...

La pizzeria è un locale commerciale, adibito alla preparazione e alla vendita della pizza. la vendita della pizza non è un'esclusiva delle pizzerie, poiché... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con locale; piatto; unico; II locale con la reception; locale tra solaio superiore e tetto di una casa; locale degli ospedali mantenuto asettico; Un locale può esserlo per ferie; Con riso e cozze in un piatto di Bari; Un pesce piatto da fondale sabbioso; Non è bene farlo nel piatto in cui si mangia; Primo piatto della cucina veneta con i piselli; Può essere a senso unico ; unico meno uno; Un unico blocco di pietra; Il pezzo unico ... del topless; Cerca nelle Definizioni