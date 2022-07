Intatti o... non corrotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intatti o... non corrotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INTEGRI

Significato/Curiosita : Intatti o... non corrotti

Diverso dal tradizionale gotico in cui gli elementi naturali rimangono intatti. quella natura che ci circonda, tanto amata nel settecento, viene fortemente...

Un manoscritto (dal latino manu scriptus, cioè "scritto a mano", abbreviato in inventari e cataloghi come ms. al singolare e mss. al plurale) è un qualsiasi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

