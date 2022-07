Hayek, l attrice messicana che è stata Frida Kahlo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hayek, l attrice messicana che è stata Frida Kahlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SALMA

Significato/Curiosita : Hayek, l attrice messicana che e stata frida kahlo

(coyoacán, 6 luglio 1907 – coyoacán, 13 luglio 1954), è stata una pittrice messicana. frida kahlo nacque a coyoacán, un villaggio oltre la periferia di...

salma hayek ('salma 'xaek), all'anagrafe salma del carmen hayek jiménez-pinault (coatzacoalcos, 2 settembre 1966) è un'attrice messicana naturalizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

