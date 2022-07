Gas da zone petrolifere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gas da zone petrolifere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ETANO

Gas da zone petrolifere

Oppure iniettando il gas nello spazio anulare del pozzo stesso. alcune compagnie petrolifere usano acqua ad alta pressione in luogo del gas naturale al fine...

L'etano è l'unico alcano con due atomi di carbonio; è un idrocarburo alifatico, il secondo nella serie degli alcani, di formula molecolare c2h6, o anche...

