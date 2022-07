Il fermarsi dell acqua in una pozza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fermarsi dell acqua in una pozza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STAGNARE

Significato/Curiosita : Il fermarsi dell acqua in una pozza

Elefante in una pozza d'acqua ove solo dopo aver completato questa prova hanno potuto riprendere la loro corsa. la terza puntata andò in onda in prima visione...

Carola stagnaro (londra, 23 dicembre 1956) è un'attrice italiana. di padre ligure e madre inglese, si trasferisce a genova dove compie gli studi liceali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Per rispettarlo, è necessario fermarsi ; fermarsi per prendere fiato; fermarsi per difficoltà; Chi lo ha evita di fermarsi al casello autostradale; Il sipario dell occhio; Un muscolo dell a schiena; La città dell a Siria di cui Zenobia era regina; Le braccia dell a carrozza; Può contenere acqua o vino; Fanno fulcro nell acqua ; Fra Sagittario e acqua rio; Spontanea e immediata... come l acqua di fonte; Elemento chimico pozza d acqua; Può insudiciare chi non vede la pozza nghera;