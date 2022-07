Edificio con la sentinella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edificio con la sentinella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Edificio con la sentinella

Horse guards è un edificio storico nella city of westminster, a londra, tra whitehall e la horse guards parade. fu costruito a metà del xviii secolo, in...

Logistico-operative dei vigili del fuoco è invalsa la denominazione di "caserma". la caserma inoltre non è solo una struttura adibita a scopo residenziale e,...