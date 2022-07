Un dolore fisico diffuso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dolore fisico diffuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : INDOLENZIMENTO

Significato/Curiosita : Un dolore fisico diffuso

un dolore localizzato in uno o in più muscoli. i muscoli colpiti appaiono contratti, dolenti se toccati o usati. solitamente l'insorgere del dolore è...

Normalmente. esistono in realtà due tipi di indolenzimento muscolare indotto dall'esercizio fisico: indolenzimento muscolare a insorgenza acuta (acute-onset...

