Davide la usò per uccidere Golia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Davide la usò per uccidere Golia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FIONDA

Significato/Curiosita : Davide la uso per uccidere golia

E la gioventù di davide, ambientati nella giudea attorno al 1100-1010 a.c. il secondo libro è composto da 24 capitoli descriventi il regno di davide attorno...

California. ha organizzato club e competizioni di fionda a livello nazionale. nonostante la reputazione della fionda come strumento di delinquenza giovanile, la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con davide; uccidere; golia; Sono tre per Saverio e davide ; Arma con cui davide sconfisse Golia; Lo condusse davide Mengacci: La domenica del __; L usò mortalmente davide ; L Agente 007 ha quella di uccidere ; La madre di Nerone, che questi fece uccidere ; 007 ha quella di uccidere ; Si fece uccidere da un aspide; Arma con cui Davide sconfisse golia ; Uccide il gigante golia ; Lo frequentano i golia rdi; Uccise golia ; Cerca nelle Definizioni