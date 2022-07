Si costruiscono con parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si costruiscono con parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FRASI

Significato/Curiosita : Si costruiscono con parole

Alle discipline formali, di cui fa parte anche la matematica le quali costruiscono teorie astratte. l'insegnamento della scienza e la ricerca scientifica...

Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. nel glossario non sono inclusi i proverbi, che sono un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con costruiscono; parole; costruiscono in scala ridotta; Lo costruiscono le api; Volatili che non costruiscono nidi; costruiscono dighe; parole offensive; parole accentate sull ultima sillaba; Disturbo linguistico di chi ripete parole altrui; C è chi lo attacca a parole ; Cerca nelle Definizioni