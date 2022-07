Corre, ma non con le proprie gambe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corre, ma non con le proprie gambe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FANTINO

Significato/Curiosita : Corre, ma non con le proprie gambe

Si corre cadendo all'indietro e schiacciando l'avversario con la propria schiena. si prende l'avversario da dietro, con una mano in mezzo alle gambe e...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fantino (disambigua). un fantino (o jockey in inglese) è chi monta un cavallo da corsa. nell'ippica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con corre; proprie; gambe; Eroga corre nte elettrica; Lo scorre re del fiume; Accorre a vedere; Non corre tto; L araba fenice rinasceva dalle proprie ; Rappresentano le quote di proprie tà di una SpA; Ha delle proprie meraviglie; proprie del Mongibello; Le gambe di chi fugge velocemente; Si friggono con i gambe ri; Muoversi sulle proprie gambe ; Incerto sulle gambe ; Cerca nelle Definizioni