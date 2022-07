Copia biologica ottenuta con l ingegneria genetica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Copia biologica ottenuta con l ingegneria genetica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CLONE

Significato/Curiosita : Copia biologica ottenuta con l ingegneria genetica

Darwiniano che trova spiegazioni nella branca della biologia detta genetica, gli algoritmi genetici attuano dei meccanismi concettualmente simili a quelli dei...

Star wars: the clone wars è una serie animata statunitense realizzata in computer grafica, creata da george lucas e prodotta dalla lucasfilm animation... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

