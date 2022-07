Comprende l osso sfenoide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comprende l osso sfenoide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CRANIO

L'osso sfenoide è un osso del neurocranio, impari e mediano. la sua forma assomiglia in qualche modo a quella di una farfalla o a quella di un pipistrello...

Crescita delle ossa del cranio durante lo sviluppo, crescita che avviene dall'interno verso l'esterno. le suture del cranio sono sempre più complesse... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

