Città del Molise nota per le cipolle - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ISERNIA

Significato/Curiosita : Citta del molise nota per le cipolle

Dell'omonima provincia in molise. tra i primi insediamenti paleolitici documentati d'europa, nell'antichità fu una fiorente città sannita, capitale della...

Il 20 maggio 2011). comune di isernia, isernia, città della storia, isernia, 1997. antonio maria mattei, storia d'isernia, napoli, 1978, pp. 35. de rensis... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

