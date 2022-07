Che nome hanno le tipiche statue monolitiche dell Isola di Pasqua? - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che nome hanno le tipiche statue monolitiche dell Isola di Pasqua?. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MOAI

Significato/Curiosita : Che nome hanno le tipiche statue monolitiche dell isola di pasqua

I moai sono statue che si trovano sull'isola di rapa nui (isola di pasqua); nella maggior parte dei casi si tratta di statue monolitiche, cioè ricavate...

23s 109°21'50.38w / 27.114231°s 109.363994°w-27.114231; -109.363994 i moai sono statue che si trovano sull'isola di rapa nui (isola di pasqua); nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

