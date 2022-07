Da calciatore, Roberto Mancini conquistò due scudetti: il primo nel 1991 con la Sampdoria e l altro...? - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Da calciatore, Roberto Mancini conquistò due scudetti: il primo nel 1991 con la Sampdoria e l altro...?. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LAZIO

Significato/Curiosita : Da calciatore, roberto mancini conquisto due scudetti: il primo nel 1991 con la sampdoria e l altro...

Poliziotto, vedi roberto mancini (poliziotto). roberto mancini (jesi, 27 novembre 1964) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lazio (disambigua). il lazio è una regione a statuto ordinario dell'italia centrale, con capoluogo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con calciatore; roberto; mancini; conquistò; scudetti; primo; 1991; sampdoria; altro; Un calciatore abilissimo nei tiri in porta; Luis , calciatore uruguayano; Una cavalcata del calciatore ... sulla fascia; calciatore specialista dal dischetto; Lo erano, per nascita, Pablo Neruda e roberto Bolaño; Il roberto della danza classica; Il magazine online fondato da roberto D Agostino; Il roberto CT della nazionale nel 2021; Iniziali di mancini , l allenatore; _ mancini , il CT azzurro; Iniziali di mancini , l allenatore; Il Gianluca gemello del gol di Roberto mancini ; conquistò potere con la Rivoluzione francese; Lo conquistò Pizarro; conquistò la Gallia; Garibaldi conquistò quello delle Due Sicilie; Il Diego Armando che vinse due scudetti col Napoli; Si fregia di 18 scudetti ; Ha vinto 19 scudetti ; Ha vinto 9 scudetti ; Quale di questi siti venne lanciato per primo sul Web, nel 1995; Il Sean che fu il primo 007; Negli USA conferisce solo lauree di primo livello; Il primo dei 365 giorni; Derivò dall URSS nel 1991 ; Aung __ Suu Kyi: ha ricevuto il Nobel per la pace 1991 ; Insieme a Thelma, in un film del 1991 di R. Scott; Si sciolse nel 1991 ; Rivale del sampdoria no; Disputa il derby con la sampdoria ; I rivali dei sampdoria ni; Luigi, ex allenatore di Chievo Verona e sampdoria ; Tutt altro che big; Tutt altro che profani; Tutt altro che alto; Scaltro e prudente; Cerca nelle Definizioni