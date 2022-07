Un calciatore abilissimo nei tiri in porta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un calciatore abilissimo nei tiri in porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CANNONIERE

Significato/Curiosita : Un calciatore abilissimo nei tiri in porta

Il miglior calciatore asiatico di tutti i tempi, son è un'ala sinistra, destro naturale ma abilissimo nel calciare con entrambi i piedi, in grado di agire...

cannoniere – aereo da caccia munito di cannoni cannoniere – forma plurale di cannoniera, un'imbarcazione dotata di bocche da fuoco cannoniere – negli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

