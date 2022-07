Un caffè senza caffeina, in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un caffè senza caffeina, in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DECA

Significato/Curiosita : Un caffe senza caffeina, in breve

Voce principale: caffè. il caffè espresso è una tipologia di caffè, la più consumata e conosciuta in italia. ottenuta dalla torrefazione e macinazione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi deca (disambigua). deca è un prefisso che deriva dalla parola greca da (dieci). in particolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con caffè; senza; caffeina; breve; In caffè e latte; Può correggere un caffè ; Pregiato tipo di caffè ; caffè appositamente con poca acqua; Risa senza pari; Lo è la strada senza curve; Si tira su senza cemento; Berretto senza la visiera; La caffeina ... altrimenti; È simile alla caffeina ; Una pianta ricca di caffeina ; Pianta dell Amazzonia che contiene caffeina ; Piccola poesia breve , raffinata e concisa; breve scenetta, spesso comica; Il Disegno presentato in Parlamento, in breve ; La breve frase scritta sotto uno stemma; Cerca nelle Definizioni