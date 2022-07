Cadono in mano ai nemici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cadono in mano ai nemici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PRIGIONIERI

Significato/Curiosita : Cadono in mano ai nemici



Presso i greci e i romani le prigioni erano composte da ambienti in cui i prigionieri erano protetti da un semplice vestibolo, nel quale, in taluni casi, avevano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con cadono; mano; nemici; Quando scadono , non si prendono; Pochi minuti, pochi secondi, che cadono come acqua; Che ricadono in giù; cadono nella pioggia vulcanica; Lo sono i mittenti che non firmano ; Leggono con le mani in mano ; Irragionevole, inumano ; Così i Britannici chiamano la propria bandiera; I nemici di Sansone; Ortaggi... anemici ; I nemici di Orlando a Roncisvalle; Furono acerrimi nemici degli Spartani;