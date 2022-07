L atto di recarsi all estero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L atto di recarsi all estero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ESPATRIO

Significato/Curiosita : L atto di recarsi all estero

non ha bisogno di recarsi presso l'ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l'autorità interna di quello stato per ottenere...

10 della costituzione, che garantiva il diritto di espatrio, venne abrogato, mentre l'espatrio fu ribattezzato "fuga dalla repubblica" e inserito, quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

