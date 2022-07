Un assistente in volo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un assistente in volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : HOSTESS

Significato/Curiosita : Un assistente in volo

Più difficili. ^ enac, assistenti di volo, su enac.gov.it. url consultato il 23-04-2012. ^ a cosa serve un assistente di volo, su wingsaz.org. url consultato...

Disambiguazione – "hostess" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi hostess (disambigua). l'assistente di volo, o membro dell'equipaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con assistente; volo; L assistente di Montgomery Burns dei Simpson; Groucho è il suo assistente ; assistente di volo; Il chirurgo lo chiede al suo assistente ; Favolo so ricco dell antichità; Il diavolo cerca di metterla dappertutto; Gioco calcistico da tavolo ; Un volo ntario della solitudine; Cerca nelle Definizioni