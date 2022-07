Accorre a vedere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accorre a vedere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GENTE

Significato/Curiosita : Accorre a vedere

Consegna del crocifisso nelle mani dell’addolorata, dov’è tutta la città accorre per vedere questo momento intenso e significativo. scuole primarie: 2 (scuola...

gente – sinonimo di "popolo", inteso come gruppo umano che si autopercepisce con caratteristiche comuni gente – traduzione di gens, gruppo di famiglie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

