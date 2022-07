Si versano... calde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si versano... calde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Si versano... calde

Clima è tipicamente mediterraneo e temperato, caratterizzato da estati calde e inverni non molto lunghi, in cui le precipitazioni abbondano. il territorio...

Tasso di evaporazione dello strato acquoso della lacrima stessa. lacrime basali lacrime riflesse lacrime psichiche: si attivano in relazione a stati emotivi...