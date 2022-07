Teatro comico, surreale fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Teatro comico, surreale fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CABARET

Significato/Curiosita : Teatro comico, surreale fra

Cabarettista italiano, attivo nel cinema e nel teatro. considerato uno dei maggiori esponenti del teatro comico-satirico legò il suo nome a diverse trasmissioni...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cabaret (disambigua). il cabaret (o, meno usato, cabarè) è storicamente una forma di spettacolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

Altre definizioni con teatro; comico; surreale; Richiesta di replica a teatro ; Uno storico teatro di Milano inaugurato nel 1803; Si allestiscono a teatro ; teatro per gladiatori; Enrico, comico romano in tv di origini abruzzesi; Personaggio creato dal comico Rowan Atkinson; Il comico Gnocchi; Il Peppe comico napoletano che fu una iena in TV; Bizzarro e surreale , come un film di Fantozzi; Un surreale film di Terry Gilliam con Johnny Depp e Benicio del Toro; Cerca nelle Definizioni