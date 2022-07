Separa due mari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Separa due mari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ISTMO

Dell'appennino calabro all'interno dell'istmo), o istmo dei due mari è la striscia di terra che separa il mar tirreno a ovest dal mar ionio a est, ed è la più...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi istmo (disambigua). l'istmo (dal greco antico che significa "collo") è una sottile lingua di...

Altre definizioni con separa; mari; Una lineetta che separa ; Sono separa te dalla W; I movimento che propugna la separa zione fra Stato e Chiesa; Guanti a sacco dove è separa to solo il pollice; Ufficiali di grado più alto nella mari na Militare; Lo era per nascita mari a Antonietta; Ha un solo mari to; Diventate Come somari ;