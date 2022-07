Pezzi di tronco d albero per fare fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pezzi di tronco d albero per fare fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CIOCCHI

Significato/Curiosita : Pezzi di tronco d albero per fare fuoco

Il raggio del tronco attraversi due vertici opposti dei lati frontali, perciò vengono prodotti molti scarti ed è necessario un albero secolare. il masame...

Stato pontificio dal 1550 alla morte. giovanni maria ciocchi del monte nacque a roma da vincenzo ciocchi del monte, famoso giurista, e da cristofora saracini...

