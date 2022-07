Malattia cronica che causa eritrosi del volto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Malattia cronica che causa eritrosi del volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROSACEA

Significato/Curiosita : Malattia cronica che causa eritrosi del volto

Mandibola (se la malattia esordisce nell'infanzia). facies lunare (sindrome di cushing): viso allargato con ipertrofia ed eritrosi degli zigomi, tipica...

Eliminato i sintomi della rosacea. in un altro studio, è stato trovato che alcuni pazienti, idrogeno-negativi, affetti da rosacea risultavano, invece, ancora... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

