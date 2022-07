Gruppo hip hop di Jake La Furia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppo hip hop di Jake La Furia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CLUB DOGO

jake la furia, pseudonimo di francesco vigorelli (milano, 25 febbraio 1979), è un rapper italiano, componente dei club dogo. figlio di giampietro vigorelli...

I club dogo sono un gruppo musicale hip hop italiano, formatosi a milano nel 2002 subito dopo lo scioglimento del gruppo sacre scuole. il gruppo è composto...

