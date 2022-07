Gettare via violentemente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gettare via violentemente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SCARAVENTARE

Significato/Curiosita : Gettare via violentemente

Indianapolis durò dal 1950 al 1960 per 11 edizioni, e rappresentò il tentativo di gettare un ponte tra due mondi che erano comunque troppo diversi per mentalità...

Cattivo umore. quando carica, le sue dimensioni lo rendono in grado di scaraventare a terra un uomo di media statura, mentre i denti affilati e le potenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

Altre definizioni con gettare; violentemente; gettare un anatema su qualcuno o qualcosa; gettare tra la carta inutile; Può progettare navi e macchinari; Progettare con la mente; Gettati via violentemente scaraventati; Muoversi violentemente o diventare ansiosi; Colpiti violentemente ; Colpire violentemente col piede; Cerca nelle Definizioni